Nur 33 Prozent der Unternehmen haben Kreislaufwirtschaft in ihre Nachhaltigkeitsstrategien integriert

München (ots) - Fortschritte und Fallstricke aktueller

Kreislaufwirtschaftsmodelle - Kearney und FFWD veröffentlichen neue Studie mit

Circular Valley®



Kearney, FFWD und Circular Valley haben in einer aktuellen Studie weltweit 100

Unternehmenslenker zum aktuellen Stand ihrer Strategie und Umsetzung im Bereich

Kreislaufwirtschaft befragt. Die Erkenntnis: Obwohl Lösungen der

Kreislaufwirtschaft als Schlüssel zur Gestaltung nachhaltiger und

widerstandsfähiger Unternehmen anerkannt sind, bleibt die Umsetzung für viele

Branchen eine komplexe Herausforderung.





Zentrale Ergebnisse:- 80% der Befragten sind der Meinung, dass eine vollständig kreislauforientierteWirtschaft entscheidend ist, um aktuelle globale Umweltkrisen zu bewältigen,neue Umsätze zu generieren sowie die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen zustärken. 93% der Unternehmen geben an, bereits jetzt oder in Zukunft Vorteileaus ihren Kreislaufinitiativen zu ziehen.- Dennoch haben nur 33% Kreislaufaspekte in ihre Nachhaltigkeitsagendaintegriert - die Hälfte (54%) von ihnen gab an, dass Zirkularität ihreGeschäftsmodelle signifikant beeinflusst.- Nur zwei Drittel der Unternehmen verfügen über die erforderlichen Fähigkeiten,Kreislaufinitiativen durchzuführen, 37% der Unternehmen fehlt ein dediziertesZirkularitätsteam und 46% messen den Erfolg von Kreislaufinitiativen nicht.- 85% der Befragten haben Schwierigkeiten sich die Zustimmung derUnternehmensleitung und interner Stakeholder zu Kreislaufinitiativen zusichern. Hauptbedenken hierbei sind Geschäftsrisiken (38%), überhöhte Preisevon zirkulären Materialien (36%) und fehlende Profitabilitätsnachweise (30%)- 58% der Führungskräfte sehen Vorteile für das Markenimage, 56% erwartenUmsatzsteigerungen durch zirkuläre Initiativen.- 62% der Befragten glauben, dass Verbraucher bereit sind, einen Aufpreis fürzirkuläre Produkte und Dienstleistungen zu zahlen.- 82% der Befragten geben an, dass mindestens ein Kreislaufmodell (außerRecycling) in ihrem Unternehmen Anwendung findet, wobei geschlosseneKreisläufe, Wiederverwendung und Wiederverkauf an Popularität gewinnen.Obwohl es deutliche Fortschritte bei der Investition in Kreislaufinitiativengibt, fehlt es an Konsistenz bei der Herangehensweise. Viele Unternehmen suchennoch nach ihrer Kreislaufstrategie und wie sie diese in der Organisation undLieferketten implementieren können.Michael Roemer, Mitgründer von FFWD - Kearneys Business Builder kommt zufolgendem Schluss: "Führungskräfte kämpfen weiterhin damit, klar zu definieren,was die Ziele ihrer kreislaufwirtschaftlichen Ambitionen sind, und wie sie diese