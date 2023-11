Glasfaser für Alle im Landkreis Havelland - die Gemeinde Dallgow-Döberitz ist bald vollständig am Netz / -Aktivierung weiterer Gebiete in der Gemeinde erfolgt

Dallgow/Berlin/Bernau (ots) - Bandbreiten zwischen 500 MBit/s und bis zu 2,5

GBit/s, für immer mehr Brandenburger Gemeinden ist dies nun ein exzellenter

Standard. So auch in Dallgow-Döberitz (10.800 Einwohner) und den angrenzenden

Gemeinden im Havelland. Nach dem Spatenstich Ende 2022 in Dallgow-Döberitz, der

zusammen mit der Verwaltung, den Breitbandverantwortlichen und den Vertretern

des Landkreises Havelland erfolgte, wurden für Tausende Haushalte die Trassen

durch die DNS:NET gebaut, die ersten 2.500 Haushalte wurden im Februar 2023

erschlossen.



Ende 2023 heißt es also: die Dallgow-Döberitzer Haushalte und öffentliche

Einrichtungen bekommen Lichtgeschwindigkeit in ihre Infrastruktur. Voraussetzung

dafür war ein zügiger Baustart bedingt durch gute Quoten in den Kerngebieten und

höchste Quoten u.a in Seeburg sowie den guten Planungs- und

Abstimmungsprozessen. Nach und nach gehen nun nach Technikabnahme und

Aktivschaltungen die ausgebauten Abschnitte, Straßenzüge und öffentliche

Bereiche in Betrieb.