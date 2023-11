Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) -- Insolvenzen im deutschen Bau- und Immobiliengewerbe steigen deutlich: 2022 mit+8 % und bis August 2023 um +20 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum- Baubranche einer der Haupttreiber des nationalen Insolvenzgeschehens: über einFünftel aller Pleiten im Bau- und Immobiliensektor (21 %)- Wohnungsnot verschärft sich: Baugenehmigungen ein Drittel unter dem Vorjahr,vermehrt Baustopps durch hohe Zinsen und Materialkosten- Kauf bleibt deutlich teurer als Miete, selbst wenn Mieten um weitere 20 %anziehen; Immobilienkauf auch bei vereinfachten Baugenehmigungen wenigattraktive AlternativeLange Zeit lief es wie geschmiert in großen Teilen der deutschen Baubranche -dank der Niedrigzinsphase. Mit dem Zinsanstieg folgte die Wende. DieBauwirtschaft befindet sich aktuell in einem Tief: Die hohen Zinsen und massivgestiegenen Materialkosten führen zu Baustopps, Stornierungen sowie zuletzt auchzu Zahlungsverzügen und Insolvenzen. Schon im vergangenen Jahr nahmen diePleiten im deutschen Bau- und Immobiliengewerbe um 8 % zu (Baubranche +11 %,Immobilien: -10 %). Im bisherigen Jahresverlauf bis einschließlich August 2023bereits um 20 % (Baubranche: +16 %, Immobilien: +42 %). Die beiden Branchenmachen damit mehr als ein Fünftel (21 %) aller Insolvenzen in Deutschland aus.Zu diesem Ergebnis kommt der weltweit führende Kreditversicherer Allianz Tradein seiner jüngsten Studie zum Bausektor."Viele Bauprojekte liegen mit höheren Zinsen und Materialkosten auf Eis - mitsichtbaren Folgen für Projektentwickler, Bauunternehmen und vor allem denWohnungsmarkt", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland,Österreich und der Schweiz. "2023 fehlen schätzungsweise 700.000 Wohnungen.Bezahlbarer Wohnraum ist schon seit Jahren knapp, die aktuelle Situation dürftedies noch weiter verschärfen."Insbesondere die Inflation hat den Druck auf den Wohnungsbestand erhöht. DieMieten sind in diesem Jahr in ganz Deutschland in Rekordhöhe gestiegen - beigleichzeitigen Reallohnverlusten. Gleichzeitig haben Inflation und steigendeZinsen die Neubauvorhaben jäh ausgebremst, weil der Wohnungsbau dadurch nochteurer geworden ist. Die Folge: Fast ein Drittel weniger Baugenehmigungen fürWohnungen (-32 %) im August 2023 im Vergleich zum August 2022 und sogar -38 %bei allen Gebäudearten.Sandwich-Position von mittelständischen Subunternehmern: Abstriche bei Marge fürAufträge"Die Auftragslage trifft viele Projektentwickler und Bauunternehmer hart, da sieseit Monaten praktisch keine neuen Aufträge haben", sagt Bogaerts. "Gerade dievielen mittelständischen Unternehmen sind als Subunternehmer oft in einer Art