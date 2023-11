Kanna Health gibt die Genehmigung der FDA und der MHRA für den Beginn der klinischen Phase-1-Studie zur Entwicklung von KH-001 als erste FDA-zugelassene Behandlung für vorzeitige Ejakulation bekannt

LONDON, 16. November 2023 /PRNewswire/ -- Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) und die britische Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) haben den Antrag von Kanna Health auf ein neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) bzw. einen Antrag auf eine klinische Studie (Clinical Trial Application, CTA) genehmigt, um mit der Rekrutierung von Teilnehmern für eine klinische Phase-1-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Pharmakokinetik von KH-001 Besylat (KH-001) bei gesunden männlichen Probanden zu beginnen.

KH-001 ist ein einzigartiges, patentrechtlich geschütztes On-Demand-Medikament, das als erste von der FDA zugelassene Behandlung für vorzeitigen Samenerguss entwickelt wird. Diese behördlichen Zulassungen bedeuten einen potenziellen Durchbruch bei der Behandlung einer weit verbreiteten Erkrankung, von der weltweit bis zu 20 % der Männer und ihrer Partnerinnen und Partner betroffen sind.