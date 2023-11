JEFFERIES stuft GSK auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach einem Treffen mit dem Chefwissenschaftler des Pharmakonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Dieser fokussiere auf die vier Segmente Impfstoffe, Infektionskrankheiten, Atmung und Immunologie sowie Onkologie, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei vor allem das Potenzial bei den Impfstoffen./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 09:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 09:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 15,83EUR gehandelt.