Barrick Gold musste in den letzten Handelstagen kleinere Brötchen backen. Die Aktie kam etwas zurück und reagierte damit maßgeblich auf die Entwicklung des Goldpreises. Die Anfang November vorgelegten Quartalszahlen fielen ambivalent aus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Barrick Gold am 23.10. hieß es unter anderem „[…] Spätestens mit dem Comeback oberhalb von 15,5 US-Dollar erlangte die Erholung Relevanz. Nun nimmt Barrick Gold den Widerstandsbereich 16,8 US-Dollar ins Visier. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte eine Bewegung in Richtung 18 US-Dollar forcieren. Allerdings sollten nach der kapitalen Zwischenrally auch Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Solange sich etwaige Gewinnmitnahmen oberhalb von 15,5 US-Dollar abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.“



Aus charttechnischer Sicht passierte im Anschluss genau das, was in diesen Konstellationen tunlichst nicht passieren sollte. Barrick Gold setzte den markanten Widerstand von 16,8 US-Dollar zwar unter Druck und lief auch kurzzeitig über 17 US-Dollar, doch letztendlich entwickelte der Vorstoß keine Relevanz. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen Barrick Gold zur Umkehr.

Die (damals) dominierende Konsolidierung / Korrektur des Goldpreises forcierte die Entwicklung bei Barrick Gold.

Auch die Anfang November vorgelegten Quartalsergebnisse wussten nicht vollends zu überzeugen. Zwar fielen die Ergebnisse für das 3. Quartal stark aus, doch die Kanadier bereiteten den Markt darauf vor, dass die Goldproduktion im Gesamtjahr 2023 unterhalb der unteren Begrenzung der bisherigen Prognosespanne liegen könnte.

Kurzum. Barrick Gold lief zuletzt den Unterstützungsbereich von 15,0 US-Dollar an, konnte diesen aber verteidigen und so eine Ausdehnung der Korrektur – fürs Erste zumindest – abwenden. Mit der Rückeroberung der 15,5 US-Dollar stabilisierte sich das Chartbild. Über kurz oder lang muss es jedoch darum gehen, die Widerstandszone 16,8 US-Dollar / 17,0 US-Dollar zu überwinden. Sollte es noch einmal zu einem Rücksetzer unter die 15 US-Dollar kommen, muss die Lage neu bewertet werden.