Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. musste aus charttechnischer Sicht kürzlich eine Schrecksekunde überstehen, als es auf ein neues Verlaufstief ging. Daraufhin setzte zwar eine Erholung ein, doch die ist noch mit Vorsicht zu genießen.

Rückblick. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zeichnete sich der Kursrücksetzer ab. In der betreffenden Kommentierung vom 24.10. hieß es unter anderem „[…] Ein Ausbruch über die 41+ US-Dollar (hier liegt unter anderem das markante September-Hoch) wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig gewesen. Der dynamische Rücksetzer, der mittlerweile das Handelsgeschehen bestimmt, mahnt nun wiederum zur Vorsicht. Sollte es nun auch noch unter die 38 US-Dollar gehen, könnte die Aktie auf 35 US-Dollar durchgereicht werden. Sollte es dann auch noch unter die 35 US-Dollar gehen, würde womöglich doch noch einmal der Kursbereich von 30 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens rücken…“

In der Folgezeit entwickelte sich das damals skizzierte Szenario, obgleich es nicht ganz so „schlimm“ kam, wie zunächst befürchtet. Newmont setzte unter die Unterstützung bei 38 US-Dollar zurück. Das daraus resultierende Verkaufssignal führte Newmont in Richtung 35 US-Dollar. Schließlich tauchte Newmont auch unter die 35 US-Dollar ab. Damit schien die Aktie auf dem Weg in Richtung 30 US-Dollar zu sein. Doch dazu kam es nicht, noch nicht, möchte man meinen, denn aus dem Schneider ist die Aktie diesbezüglich noch nicht.

Der Bereich um 33,6 US-Dollar begrenzte den Rücksetzer und verhinderte ein Durchreichen der Aktie in Richtung 30 US-Dollar. Die aktuelle Erholung ist zwar wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, doch sie ist noch mit Vorsicht zu genießen. Um ihr Relevanz zu verleihen, muss es für Newmont zurück über die 38 US-Dollar gehen.

Kurzum. Newmont musste unter dem Eindruck der Gemengelage (u.a. Konsolidierung beim Goldpreis, Senkung der eigenen Produktionsprognose für 2023) zuletzt ein paar Federn lassen. Im Ergebnis fand sich die Aktie unterhalb von 34 US-Dollar wieder, konnte dann aber wieder nach oben abdrehen. Die aktuell zu beobachtende Erholung verläuft jedoch noch nicht überzeugend. Erst oberhalb von 38 US-Dollar könnte Newmont aus charttechnischer Sicht etwas durchatmen.