GXO baut GXO ServiceTech in Deutschland aus Der Spezialist für Reparaturen, Upgrades und Retouren von Unterhaltungselektronik arbeitet jetzt in einem neuen, hochmodernen Lager in Dormagen (FOTO)

Dormagen (ots) - Branchenführer setzt seinen mehrjährigen Plan fort, seine

Aktivitäten in Deutschland, dem größten Logistikmarkt Europas, deutlich

auszubauen



GXO Logistics, Inc. (https://gxo.com/) (NYSE: GXO), der weltweit größte reine

Kontraktlogistikanbieter, gab heute die Einführung von GXO ServiceTech, seinem

branchenführenden Reparatur- und Retourenservice für Unterhaltungselektronik, in

einem neuen hochmodernen 30.000 Quadratmeter großen Shared-User-Lager in

Dormagen bei Düsseldorf bekannt.