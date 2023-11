° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

DEU: Diskussion über vorläufige Ergebnisse der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags zum Bundeshaushalt 2024 Vorläufige Ergebnisse werden in der Nacht zu Freitag erwartet. Der finale Beschluss wurde auf den 23. November verschoben. + 09.00 Pk haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Peter Boehringer + 10.00 Pk haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU, Christian Haase + 11.00 Pk haushaltspolitische Sprecher der Regierungsfraktionen: Dennis Rohde (SPD), Sven-Christian Kindler (Grüne) und Otto Fricke (FDP)

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 10/23 14:00 USA: Eli Lilly zu Investitionsvorhaben in Deutschland u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Berlin

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 17. November 2023

TAGESVORSCHAU Termine am 17. November 2023

