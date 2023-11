SC Johnson demonstriert Branchenführerschaft bei Kunststoffverpackungen im neuesten Fortschrittsbericht des Global Commitment

Racine, Wisconsin, Usa (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen ist branchenweit

führend bei der Reduzierung von recyceltem Kunststoff und neuem Kunststoff



SC Johnson, einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsreinigern und

anderen Verbraucher- und Profiprodukten, wurde im fünften jährlichen Global

Commitment Progress Report

(https://www.ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment-2023/overview) als

führend in der Haushalts- und Körperpflegebranche bei der Bewältigung der

Plastikmüllkrise anerkannt. Der von der Ellen MacArthur Foundation

(https://www.ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment/overview) und dem

UN-Umweltprogramm (https://www.unep.org/) erstellte Bericht hebt eine Reihe von

Verpflichtungen für Kunststoffverpackungen hervor, die mehr als 1.000

Unternehmen, Regierungen und andere Organisationen mit einer Vision für eine

Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe vereinen.





Nach Angaben der Ellen MacArthur Foundation ist die Welt immer noch nicht aufdem Weg, Plastikmüll und -verschmutzung zu beseitigen. Auch wenn noch vieleFortschritte gemacht werden müssen, hat SC Johnson in allen drei von der EllenMacArthur Foundation bewerteten Schlüsselbereichen bedeutende Fortschritteerzielt:1. Verringerung von neuem Plastik: Seit 2018 ist der Verbrauch von Neuplastikbei SC Johnson um 28 % gesunken. Unser Ziel für 2025 sind 30 %.2. Prozentualer Anteil von recyceltem Kunststoff : Wir sind bestrebt, bis 2025mindestens 25 % recycelten Inhalt in Kunststoffverpackungen zu verwenden. Wirhaben bereits 22 % erreicht.3. Prozentsatz der Kunststoffverpackungen, die recycelbar, wiederverwendbar oderkompostierbar sind: Wie im Bericht erwähnt, macht SC Johnson Fortschritte beider Umstellung auf Nachfüll-/Wiederverwendungsmodelle. Als Ergebnis vonInnovationen bei haltbaren Spendern, Nachfüllsystemen in Geschäften,nachfüllbaren Flaschen und Konzentraten sind 9 % unsererKunststoffverpackungen wiederverwendbar."Ich bin der Ellen MacArthur Foundation und dem UN-Umweltprogramm(https://www.unep.org/) dankbar, dass sie diesen wichtigen Jahresberichtherausgeben und die Plastikmüllkrise im Blickpunkt halten. Trotz unsererFortschritte - und der Dynamik in der gesamten Branche - gibt es noch mehr zutun. Und die Unternehmen können es nicht alleine schaffen," erklärte FiskJohnson, Vorsitzender und Geschäftsführer von SC Johnson. "Um das Problem desPlastikmülls zu lösen, müssen alle Beteiligten des gesamten Plastik-Ökosystems -Hersteller, Einzelhändler, Verbraucher, Recycling-Unternehmen und Behörden