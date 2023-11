Wirtschaft Dax legt zu - Ölpreis deutlich gesunken

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.787 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Die Bullen lassen im Deutschen Aktienindex nicht locker und treiben den Index heute erneut auf ein neues Wochenhoch. Es ist der vierte Tag in Folge mit einem Plus zum Handelsende", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets, den Handelstag. "Trotz der Erholung bleiben viele Anleger pessimistisch, was die weitere Entwicklung des Aktienmarktes angeht. Die Party an den Börsen könnte deshalb zumindest vorerst weitergehen, denn es parkt noch viel Kapital an den Seitenlinien."