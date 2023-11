Oliver Kirst zum neuen BPI-Vorsitzenden gewählt (FOTO)

Berlin (ots) - Oliver Kirst ist neuer Vorsitzender des Bundesverbandes derPharmazeutischen Industrie e.V. (BPI). Der studierte und approbierte Apothekerist seit 2007 Geschäftsführer bei der Servier Deutschland GmbH und seit vielenJahren im Landesverbandsvorstand Bayern aktiv, dessen Vorsitz er seit diesemSommer innehat. Auf der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung wählten ihndie Delegierten zum Nachfolger von Dr. Hans-Georg Feldmeier, der das Amt seitDezember 2020 bekleidet hatte. Im September 2023 war dieser zurückgetreten,nachdem die geplante Verschmelzung mit dem Bundesverband derArzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) in der BPI-Mitgliedschaft nicht dasnotwendige Quorum erreicht hatte."Es ist wesentlich, dass der BPI jetzt wieder mit der notwendigenGeschlossenheit agiert, nach vorne schaut und als starker Unternehmerverband dieInteressen aller Mitgliedsfirmen überzeugend und durchsetzungsstark vertritt",sagte Kirst. "Ich bin überzeugt, positiv dazu beitragen zu können, den BPI zueinem starken Verband im Sinne seiner Ziele zu führen. Diegesundheitspolitischen Herausforderungen sind groß und wir werden auch inZukunft mit allen wichtigen Partnern eng kooperieren. Ich habe viel Zuversicht,dass wir den Pharmastandort Deutschland und die Patientenversorgung gemeinsamstärken können und werden."Neben dem Vorsitzenden wurde auch ein neuer BPI-Vorstand gewählt.Stellvertretende Vorsitzende sind Adam Faßbender/Amplumed GmbH, Dr. Marc-OliverRauch, M.D., M.A./Leadiant GmbH, Dr. Christian Roesky/Novaliq GmbH und RalphSchmidt/Biologische Heilmittel Heel GmbH.Richard Mark Engelhard/Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG wählten dieDelegierten zum Schatzmeister.Weitere Mitglieder des Verbandsvorstandes sind: Philipp Bloching, M.D./DesitinArzneimittel GmbH, Sebastian Frank Braun/CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, RichardMark Engelhard/Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Dr. SandraGraf-Schiller/SaluVet GmbH, Marco Hardt/Novartis Pharma GmbH, Dr. Marc A.Heim/LEO Pharma GmbH, Dr. Frank Velte/CG Chemikalien GmbH & Co. KG, Dr. MatthiasWeide/CHIESI GmbH und Christian Wieszner/CLS Behring GmbH.Hauptgeschäftsführer Dr. med. Kai Joachimsen bleibt qua Amt Mitglied imBPI-Vorstand.Weitere Informationen zum Lebenslauf von Oliver Kirst erhalten Sie auf Anfrageper E-Mail an mailto:presse@bpi.de .Pressekontakt:Andreas Aumann (Pressesprecher), Tel. 030 27909-123, mailto:aaumann@bpi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/21085/5650944OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie