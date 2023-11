Midea KWHA stellt auf der Aquatech Amsterdam revolutionäre Wasserlösungen für das gesamte Haus vor

AMSTERDAM, 16. November 2023 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsbereich Küchen- und Warmwassergeräte von Midea (Midea Kitchen and Water Heater Appliances Business Division / Midea KWHA) hat auf der Aquatech Amsterdam 2023, die vom 6. bis 9. November in den Niederlanden stattfand, seine innovativen Wasserlösungen für das gesamte Haus vorgestellt. Die Präsenz von Midea KWHA auf der wichtigsten Wassermesse der Welt unterstreicht das Engagement dieses Geschäftsbereichs bei der Bereitstellung umfassender Wasseraufbereitungslösungen für die Wasserfilterung und Warmwasserbereitung in Wohngebäuden.

Die Wasserlösungen für das gesamte Haus von Midea stellen ein umfassendes Paket dar, das die verschiedenen Wasserbedürfnisse des gesamten Haushalts erfüllt. Das System umfasst Vorfilter, Wasserenthärter, Wasserspender, Wasseraufbereiter, Getränkelösungen und Lösungen zur Warmwasserbereitung. Dank der Flexibilität des Angebots von Midea KWHA stehen die maßgeschneiderten Lösungen für jedes Haus zur Verfügung, von der Küche über das Wohnzimmer und die Badezimmer, bis hin zu den Arbeitsbereichen und sogar dem Technikraum.