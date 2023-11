Manni Group startet innovative Architekturschulung mit einem Vortrag der Bjarke Ingels Group

Seite 2 ► Seite 1 von 2

VERONA,Italien (ots/PRNewswire) - VERONA,Italien, 15. November 2023/PRNewswire/-- Die Manni Group, ein international führender Akteur in derStahlbaubranche, hat den Start eines fortschrittlichen Bildungsprogramms bekanntgegeben, das sich auf hochmoderne baustellenunabhängige Technologien für dieArchitektur konzentriert und in Zusammenarbeit mit der YACademy, einem Institutfür Weiterbildung in der Architektur, organisiert wird. Diese einzigartigeInitiative, die darauf abzielt, die Übernahme moderner Baumethoden unteraufstrebenden jungen Designern zu fördern, wurde mit Unterstützung vonBranchenführern wie ROCKWOOL als Hauptsponsor und BASF als Sponsor entwickeltund von Edera, Fondazione Promozione Acciaio, UNICMI ADI, EURAC und ILFIAssociations unterstützt. Durch die Anpassung an die ehrgeizigen Ziele des EUGreen Deal zielt Manni Group darauf ab, zu der entscheidenden Mission, dieCO2-Bilanz im Bausektor zu reduzieren, beizutragen.Das Programm des Kurses mit dem Titel "Offsite Technologies for Architecture"unterstreicht das Engagement der Manni Group für die Förderung des sozialen undkulturellen Fortschritts. Der Kurs wurde entwickelt, um angehenden Architektenund Ingenieuren Fachwissen im Bereich der Planung außerhalb der Baustelle zuvermitteln, und wird von einer exklusiven Gruppe von Dozenten gehalten, darunterNicola Scaranaro von Foster und Partners Studio, Paolo Matteuzzi von Zaha HadidArchitects, Paolo Cresci von Arup und Giulio Rigoni von der Bjarke Ingels Group.Die Teilnehmer erhalten im Rahmen eines umfassenden Lehrplans, der theoretischeVorträge, interaktive Workshops und Besichtigungen bekannter Bauprojekteumfasst, praktische Einblicke in die neuesten technischen Fortschritte undGestaltungsmöglichkeiten."Der Wunsch, Kultur zu schaffen", erklärt Francesco Manni, Präsident der ManniGroup, "ist eine Vision, die Giuseppe Manni, dem Präsidenten unserer Gruppe biszu seinem letzten Tag, äußerst wichtig ist, der Stärke und Optimismus vermittelnkonnte, indem er stets die Bedeutung von Wissen im Unternehmen unterstreicht.Aus diesem Grund wurde im Rahmen des "Offsite Technologies for Architecture"-Kurses ein Stipendium in seinem Namen eingerichtet, so dass Talente aufinternationaler Ebene die Möglichkeit haben, auf eine hochkarätige Ausbildungzur Spezialisierung zukünftiger Architektur- und Ingenieursfachleutezuzugreifen".Der Kurs, der vom 30. November 2023 bis zum 16. Februar 2024 in der pulsierendenStadt Bologna geplant ist, symbolisiert das unerschütterliche Engagement der