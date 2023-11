BERLIN (dpa-AFX) - Bahn-Fahrgäste können vorläufig aufatmen: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn ihren ersten Warnstreik nach 20 Stunden beendet. Ab 18.00 Uhr am Donnerstagabend wurde der Fahrbetrieb wieder aufgenommen, sagte ein Gewerkschaftssprecher auf Anfrage. Auch in den Stunden danach rechnete die Bahn noch mit Ausfällen und Einschränkungen auf den Schienen. Zum Betriebsbeginn am frühen Freitagmorgen sollte der Bahnverkehr bundesweit aber wieder weitgehend normal laufen.

Für die Fahrgäste geht die Ungewissheit auf der Schiene aber vorerst weiter. Neue Warnstreiks schloss GDL-Chef Claus Weselsky am Donnerstag jedenfalls nicht aus. "Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das nicht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin bei einer Gewerkschaftskundgebung. Möglicherweise rückt in den nächsten Tagen auch das Thema Urabstimmung stärker in den Blick. Immer wieder hatte Weselsky betont, sich frühzeitig rechtlich absichern und seine Mitglieder über unbefristete Streiks abstimmen lassen zu wollen.