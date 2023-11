Die Dubai Air Show endet morgen, bei der Flugzeughersteller Bestellaufträge erhalten. Airbus könnte einen Auftrag für eine zweistellige Anzahl von A350-900-Jets von Emirates erhalten, allerdings wäre dies nur ein "Trostpreis", da ursprünglich eine größere Order für das Modell A350-1000 geplant war. Dieses Modell ist jedoch aufgrund von Bedenken bezüglich der Triebwerke und langer Ausfallzeiten in den rauen Bedingungen am Golf in die Kritik geraten. Die Triebwerke stammen von Rolls-Royce und wurden von Emirates-CEO Tim Clark öffentlich kritisiert. Die endgültige Entscheidung über den Vertrag steht noch aus. Airbus hat auf der Messe bisher rund 40 Jets verkauft, während Boeing fast 200 Flugzeuge verkaufen konnte. Trotzdem sehen Analysten die Airbus-Aktie als Kauf-Kandidat mit einem mittleren Kursziel von 150,77 Euro. Auch die Boeing-Aktie wird positiv bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 241 US-Dollar. Rolls-Royce wird zum Aufstocken empfohlen, wobei die Aktie als fair bewertet angesehen wird.