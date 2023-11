Burberry warnt vor einer nachlassenden Dynamik im weltweiten Luxusgütermarkt und erwartet, dass der Betriebsgewinn am unteren Ende der Markterwartungen liegen wird. Das Unternehmen gab bekannt, dass das Wachstum der vergleichbaren Umsätze in den Geschäften auf nur ein Prozent zurückgegangen ist, im starken Kontrast zum 18-prozentigen Wachstum des vorherigen Quartals. Dies ist hauptsächlich auf eine abgeschwächte Dynamik in China zurückzuführen. Burberry erzielte im ersten Halbjahr einen Betriebsgewinn von 223 Millionen Pfund, was einem Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotzdem betonte CEO Jonathan Akeroyd, dass das Unternehmen bei der Erreichung seiner strategischen Ziele "gute Fortschritte" mache. Die weltweite Verlangsamung im Luxusgütersektor belastet die gesamte Branche, auch andere große Namen wie LVMH und Richemont berichten von Rückgängen. Burberry warnte, dass bei anhaltend schwächerer Nachfrage das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2024 möglicherweise nicht erreicht werde. Zusätzlich äußerte sich Burberry zu spezifischen Schwierigkeiten im britischen Markt, verursacht durch die Abschaffung des mehrwertsteuerfreien Einkaufs für internationale Besucher. Aktuelle Analystenbewertungen zeichnen für Burberry ein ausgeglichenes Bild.