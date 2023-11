LILYSILK bringt exquisite Homewear auf den Markt und erweitert die GOTS-zertifizierte Bio-Kollektion für die Festtage, um das Heim zu erwärmen

New York (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der

Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat

heute anlässlich der bevorstehenden gemütlichen Feiertage die exquisite Homewear

Collection 2023 (https://www.lilysilk.com/us/women/sleepwear/silk-pajamas-new-ar

rivals.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=hl231116) sowie

ein erweitertes Sortiment an GOTS zertifizierten Bio-Seidenprodukten (https://ww

w.lilysilk.com/us/gots.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=h

l231116) vorgestellt. Die neuen Linien, die Komfort und Eleganz vereinen,

versprechen, das Urlaubserlebnis zu Hause zu verbessern, indem sie eine Mischung

aus Stil, Nachhaltigkeit und der unvergleichlichen Weichheit von hochwertiger

Seide bieten.



LILYSILK ist sich der Bedeutung des Komforts in den eigenen vier Wänden bewusst

und präsentiert seine neuen Angebote genau zu dem Zeitpunkt, an dem die kühleren

Temperaturen und der Geist von Erntedank und Weihnachten uns dazu ermutigen,

unser Leben zu Hause zu würdigen. Die Homewear Collection, hergestellt aus

feinsten Materialien, enthält herausragende Artikel wie das Amalfi Button-Up

Full Length Striped Pajama-Set (https://www.lilysilk.com/us/the-amalfi-button-up

-full-length-striped-pajama-set.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_c

ampaign=hl231116) . Dieses Set, das Luxus und Entspannung verkörpert, zeigt die

reiche Textur und die beruhigenden Farbtöne, die sich perfekt für den Urlaub

oder eine ruhige Nachtruhe eignen.