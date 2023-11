NEW YORK (dpa-AFX) - Nach enttäuschenden Quartalsbilanzen von Walmart und Cisco hat die jüngste Kurs-Rally an der Wall Street am Donnerstag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,40 Prozent auf 34 853 Punkte nach.

Vom jüngsten Tief des Börsenbarometers von vor drei Wochen hatte sich der Dow anschließend wieder um rund 8 Prozent nach oben gearbeitet. Mildere Inflationsdaten im Oktober hatten im Wochenverlauf die Hoffnungen der Optimisten auf ein Zinshoch in den USA bestärkt.