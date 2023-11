Huawei intensiviert seine Unterstützung für die grüne und digitale Transformation in Europa

Paris - Huawei hat heute in Paris seine jährliche

Leitveranstaltung Huawei Connect 2023 eröffnet. Tausende von Gästen, darunter

führende Köpfe der Branche, Technikspezialisten und Partner aus aller Welt,

kamen zusammen, um zu erkunden, wie digitale und intelligente Technologien zur

Beschleunigung des grünen und digitalen Wandels in der EU beitragen können.



"Europa macht unglaubliche Fortschritte auf dem Gebiet der digitalen

Transformation und ist gleichzeitig weltweit führend beim Wandel zu einer

grüneren Zukunft", so Ken Hu, Rotating Chairman von Huawei, in seiner

Eröffnungsrede. "Huawei arbeitet seit mehr als 20 Jahren Hand in Hand mit seinen

europäischen Kunden und Partnern zusammen. Wir haben große Fortschritte bei der

Vernetzung von Menschen, der Unterstützung von Unternehmen und dem Aufbau des

digitalen Ökosystems in Europa gemacht. Auch in Zukunft werden wir unser

Engagement in Europa in den Bereichen digitale Transformation, lokale

Innovationen, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit weiter verstärken."