DIE KI-SICHERHEITSTECHNOLOGIE VON VSBLTY SCHÜTZT JETZT MEHR SYNAGOGEN IN DEN USA, DA ANTISEMITISCHE VORFÄLLE DRAMATISCH ZUNEHMEN

PHILADELPHIA, 16. Nov. 2023 /PRNewswire/ -- Die VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE VSBY) (Frankfurt 5VS) („VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerter Analysetechnologie für den Sicherheitssektor und den Einzelhandel, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine komplette Sicherheitslösung jetzt in weiteren Synagogen in den USA einsetzt. In einer gemeinsamen Anstrengung mit Geschäftspartnern und betroffenen Gemeindegruppen wurde das System entwickelt, um die Gemeinden zu schützen, was angesichts des Anstiegs antisemitischer Vorfälle seit dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten am 7. Oktober für die religiösen Führer zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Anti-Defamation League (ADL) hat bei antisemitischen Vorfällen in den USA einen Anstieg von 388 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet, darunter Belästigung, Vandalismus und Übergriffe. Die ADA berichtet auch, dass die Anzahl antisemitischer Vorfälle in den USA seit Beginn des Gaza-Krieges um 300 Prozent gestiegen ist.

VSBLTY stellt seine Sicherheitstechnologie bereits mehreren der größten Synagogen in Amerika zur Verfügung; die komplette Sicherheitslösung des Unternehmens wird jetzt in einer bekannten Synagoge in New England installiert. Durch den Einsatz einer Reihe von Überwachungskameras, die mit der KI-Lösung von VSBLTY unterstützt werden, können „Personen von Interesse" (mittels fortschrittlicher Gesichtserkennung), Waffen und andere Bedrohungen aus der Ferne identifiziert werden. Sobald eine Bedrohung erkannt wird, wird ein präventiver Alarm ausgelöst und die zuständigen Behörden werden alarmiert. Das Ziel besteht darin, Bedrohungen proaktiv zu erkennen und darauf zu reagieren, bevor eine Bedrohung zu einem Vorfall werden kann.

Viele religiöse Führer haben ihre Besorgnis über die dramatische Zunahme antisemitischer Vorfälle in den USA seit dem 7. Oktober zum Ausdruck gebracht. In dem einmonatigen Zeitraum zwischen dem 7. Oktober und dem 7. November 2023 dokumentierte das ADL Center on Extremism 832 antisemitische Vorfälle in Form von Übergriffen, Vandalismus und Belästigungen in den USA und damit durchschnittlich fast 28 Vorfälle pro Tag. Dies entspricht einem Anstieg von 316 Prozent gegenüber den 200 Vorfällen, die im selben Zeitraum des Jahres 2022 gemeldet wurden.