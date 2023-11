Der Kochboxenversender Hellofresh hat seine Gewinnziele gesenkt, was zu einem Kursrutsch von knapp 25 Prozent und einem Acht-Monats-Tief von über 15 Euro führte. Laut Aktienexperte Markus Weingran ist es entscheidend, diese Marke zu halten. Er sieht in der Gewinnwarnung eine mögliche Chance für noch nicht investierte Anleger. Das Unternehmen gab bekannt, dass sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn niedriger ausfallen werden als erwartet. Statt eines Umsatzanstiegs von bis zu acht Prozent wird nun nur noch ein Wachstum von zwei bis fünf Prozent erwartet. Das bereinigte EBITDA wurde von 470 bis 540 Millionen Euro auf 430 bis 470 Millionen Euro gesenkt. Gründe dafür sind niedrige Neukundenzahlen und Produktionsverzögerungen in den USA. Die Deutsche Bank hat die Bewertung von Hellofresh-Aktien auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel auf 26 Euro gesenkt. Seit ihrem "Corona-Hoch" im Herbst 2021 ist die Aktie um über 80 Prozent eingebrochen.