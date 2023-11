Mehr Geld für Beamte, Richter, Soldaten - und für das Kabinett

BERLIN (dpa-AFX) - Der im Frühjahr vereinbarte Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst wird rückwirkend auf Bundesbeamte, Richter, Soldaten und Pensionäre übertragen. Diese übliche Vorgehensweise wurde am Donnerstagabend formal vom Bundestag beschlossen. Die Tarifvereinbarung beinhaltet eine Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro, die auch an den Bundeskanzler und seine Minister fließt - deren Amtsgehalt ist nämlich automatisch an die Beamtenbesoldung gekoppelt. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass die Inflationsprämie von vielen Ministern für einen guten Zweck gespendet wird. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dies bereits vor Monaten in Aussicht gestellt./ax/DP/he