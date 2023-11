Celgard und Senior legen ihre globalen Rechtsstreitigkeiten bei

CHARLOTTE, North Carolina, 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Celgard, LLC (Celgard), eine Tochtergesellschaft der Polypore International, LP, (Polypore) hat ihre Rechtsstreitigkeiten mit der Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior China) sowie gegenüber mehreren Beklagten in den Vereinigten Staaten vor dem United States District Court for the Northern District of California und gegen Senior China im Vereinigten Königreich (UK) sowie die Rechtsstreitigkeiten von Senior China gegen Celgard beigelegt. Die Bedingungen der Einigung sind vertraulich.

Vor dem California District Court und im Vereinigten Königreich wurden folgende Prozesshandlungen vorgenommen: