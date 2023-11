Huawei kündigt das Paris Innovation Center am Europe Innovation Day an

Paris (ots/PRNewswire) - Investitionen in Höhe von zwei Millionen Euro pro Jahr

zum Aufbau eines kooperativeren Ökosystems mit KMU und mehr



Huawei veranstaltete heute unter dem Motto "KMU Innovation: Die Erschließung der

wirtschaftlichen Zukunft Europas" den Innovation Day 2023 in Paris. Die

Veranstaltung brachte Innovatoren aus Europa und darüber hinaus zusammen, um zu

diskutieren, wie eine Zusammenarbeit zum Erfolg von KMU führen kann. Während der

Veranstaltung gab Huawei die Eröffnung seines Paris Innovation Center bekannt,

das als Plattform für die weitere Zusammenarbeit zwischen Huawei und seinen

Partnern dienen wird.



In ihren Anmerkungen erklärte Vicky Zhang, Vice President of Corporate Affairs

von Huawei: "Nur durch Zusammenarbeit können wir ein gesundes Ökosystem

aufbauen, das die europäische Wirtschaft florieren lässt." Zusammen mit seinen

KMU-Partnern HD Rain und Ubudu gab Huawei dann die Eröffnung seines Paris

Innovation Center bekannt. Kenneth Fredriksen, Senior Vice President von Huawei

Europe, sagte: "Vor 30 Jahren war Huawei auch ein kleines Unternehmen. Heute

freue ich mich, bekanntgeben zu können, dass Huawei sein Paris Innovation Center

eröffnen wird. Unabhängig davon, ob es sich um etablierte Unternehmen oder KMU

handelt, ist dies eine Plattform, um all unseren Partnern zum Erfolg zu

verhelfen."