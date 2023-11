CGTN America & CGTN UN Veröffentlichung „CMG hält eine Veranstaltung zum zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA in San Francisco ab"

WASHINGTON, 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der auf Einladung von US-Präsident Joe Biden am chinesisch-amerikanischen Gipfeltreffen und am 30. APEC-Wirtschaftsgipfel teilnimmt, organisierten die China Media Group und die U.S.-China Youth and Student Exchange Association am 16. November in San Francisco, USA gemeinsam die Veranstaltung ,,Enduring Friendship", um über den zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA zu diskutieren.