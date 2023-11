Zur Abstimmung steht auch das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Mit ihm will die Bundesregierung Start-ups, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Wachstumsunternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtern./sk/DP/stw

Ein Kernpunkt ist eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. 15 Prozent der Aufwendungen für Energieeffizienzmaßnahmen von Unternehmen sollen als direkte finanzielle Unterstützung bezuschusst werden. Zudem sind steuerliche Anreize geplant, um den kriselnden Wohnungsbau anzukurbeln. Auch zusätzliche steuerliche Impulse für mehr Forschung sind vorgesehen.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag will am Freitag (09.00 Uhr) Maßnahmen zur Ankurbelung der lahmenden deutschen Wirtschaft beschließen. Das sogenannte Wachstumschancengesetz der Ampel-Koalition sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen bis 2028 und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vor. Die Entlastungen sollen jährlich sieben Milliarden Euro betragen.

Bundestag will Wachstumschancengesetz beschließen

