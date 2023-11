Seite 2 ► Seite 1 von 6

Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Der neue Lucid Gravity läutet den Beginn einer neuen Ära für elektrische SportUtility Vehicles ein: eine beispiellose Kombination von Eigenschaften in einemeinzigen Fahrzeug und eine prognostizierte Reichweite von über 708Kilometern1.- Die Lucid-Innovationen in der EV-Technologie und im Packaging bieten einengroßzügigen, luxuriösen Innenraum für bis zu sieben Erwachsene und derenHabseligkeiten, ohne das riesige Äußere und die schlechte Manövrierbarkeit,die man oft mit traditionellen, dreireihigen SUVs in Verbindung bringt.- Ausgestattet mit einer brandneuen SUV-Plattform und der nächsten Generationvon Lucids preisgekröntem, proprietärem Elektroantrieb, wird der Gravity einaufregendes Fahrerlebnis bieten.- Lucid hat seine Fähigkeiten bei der Produktion einer außergewöhnlichen,hochgelobten Luxus-EV-Limousine unter Beweis gestellt; mit dem Gravity öffnetsich Lucid nun dem weitaus größeren SUV-Markt.- Der Lucid Gravity kommt Ende 2024 auf den Markt. Wie beim Lucid Air werden diePreise für den Gravity unter 80.000 USD beginnen2.Die Lucid Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4027826-1&h=22078139&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4027826-1%26h%3D1475797840%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lucidmotors.com%252F%26a%3DLucid%2BGroup&a=Lucid+Group) , Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem preisgekrönten Lucid Air, der mitdem World Luxury Car Award 2023 ausgezeichnet wurde, die Messlatte fürLuxus-Elektrofahrzeuge hoch gelegt hat, definiert mit der Enthüllung desbahnbrechenden neuen Luxus-Elektro-SUV Lucid Gravity die Exzellenz einmal mehrneu. Der mit Spannung erwartete Gravity SUV von Lucid baut auf den Innovationender Lucid Air Limousine auf, um einen luxuriösen Elektro-SUV ohne Kompromisse zuschaffen: ein Hochleistungsfahrzeug mit Platz für bis zu sieben Erwachsene undihre Ausrüstung und einer prognostizierten Reichweite von über 708 Kilometern 1.Der Lucid Gravity SUV wird heute auf der Los Angeles Auto Show sein öffentlichesDebüt geben. Die Produktion beginnt Ende 2024."Der Gravity SUV stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne für die weltweitführende Technologie und das Design von Lucid dar. Die Kunden werden einebeispiellose Kombination aus Platz und Manövrierbarkeit, Luxus undVielseitigkeit finden, die alle nahtlos in ein bemerkenswertes Fahrzeug mit demFahrerlebnis und der Reichweite eines echten Lucid integriert sind", sagte PeterRawlinson, CEO und CTO bei Lucid. "Die innovative, proprietäreEV-Antriebstechnologie von Lucid und unser ganzheitlicher Ansatz in der