Doch mehr Geld für Freiwilligendienste

Auch Kürzungen bei den Jugendmigrationsdiensten und den sogenannten Respekt-Coaches gegen Antisemitismus wurden zurückgenommen. Insgesamt soll der Etat von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) um fast 230 Millionen Euro aufgestockt werden. Ihr Etat sei "zentral für unser demokratisches und gesellschaftliches Miteinander", sagte Grünen-Chefhaushälter Sven-Christian Kindler. Ehrenamtliches Engagement sei systemrelevant.

Der Haushaltsausschuss nimmt in der Bereinigungssitzung letzte Änderungen am Entwurf für den Bundeshaushalt vor. Weil nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch viele Fragen offen sind, soll der finale Ausschuss-Beschluss jedoch erst am Donnerstag fallen. Am 1. Dezember soll der Etat 2024 dann im Bundestag beschlossen werden./tam/DP/mis