Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb der Triggermarke für das Toppingmuster von 11,4040 SEK würde Verkaufssignale an 11,2402 und darunter 11,0710 SEK vermuten lassen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN VM2U84 könnten Investoren auf den Teilstrecken eine Renditechance von insgesamt 100 Prozent erwirtschaften. Rechnerische Ziele wurden bei 5,06 und 6,54 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber das Niveau von vorläufig 11,4655 SEK nicht unterschreiten, im vorgestellten Zertifikat ergibt sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 3,10 Euro . Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzunehmen.

Schlussnotierungen unterhalb von 11,4040 SEK auf Wochenbasis würden demnach das Toppingmuster aktivieren und könnten in einer ersten Verkaufswelle Verluste auf 11,2402 SEK und darunter auf 11,0710 SEK herbeiführen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen über ein entsprechend gehebeltes Zertifikat anbieten. Noch wurde das letzte Wort allerdings nicht gesprochen, über dem Niveau von 11,5450 SEK bestünde die Chance für einen Anstieg an den EMA 50 (Woche) bei 11,6552 SEK. Ob die Kraft im Anschluss für einen Aufschwung an die Oktoberhochs bei 11,8425 SEK ausreicht, müsste an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden.

Nachdem EUR/SEK nach einer Monsterrallye in 2022 und 2023 auf 11,9958 SEK zugelegt hatte, stellte sich allmählich größerer Widerstand seitens der Investoren ein. In der Folge rutschte der Wert in dieser Woche auf 11,4119 SEK und damit die Verlaufstiefs aus Anfang Juli ab. Dieses Niveau konnte zwar für einen erfolgreichen Gegenkonter sorgen, allerdings erwächst aus der Kursentwicklung seit Sommer dieses Jahres die Gefahr eines größeren Toppingmusters in Form eines Mehrfachhochs.

