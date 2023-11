JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 140 auf 161 dänischen Kronen angehoben. Der Windturbinenhersteller kriege die Kurve, titelte Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass die Konsensschätzungen für die Profitabilität der Jahre 2024 und 2025 mittlerweile gesunken und nun näher an seinen Prognosen lägen. Erstmals seit drei Jahren erwartet er, dass der Unternehmensausblick für 2024 die Konsenserwartungen übertreffen dürfte./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 20:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 23,69EUR gehandelt.



