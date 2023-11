kgs ermöglicht seinen Kunden, Daten und Dokumente aus SAP und anderen führenden Applikationen zu migrieren und autonom zu archivieren. Unter der Brand "tia" - the intelligent archive - vereint kgs alle Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. kgs ist globaler SAP Value Added Solutions Partner und hat in 2022 als erstes Unternehmen im Markt eine offizielle Zertifizierung von SAP für ihre CMIS Schnittstelle erhalten. Aktuell bietet kgs seinen Kunden das neue, cloud-native Produkt "tia core" an.

GENUI erwirbt Mehrheitsbeteiligung an KGS Software GmbH von Maxburg Neu-Isenburg/Hamburg/München (ots) - Die Investmentgesellschaften GENUI und Maxburg sowie die KGS Software GmbH, ein führender Spezialist für die digitale Archivierung von Daten und Dokumenten, geben bekannt, dass GENUI die Mehrheit an kgs erwirbt.

"Der globale Markt für die Archivierung von Unternehmensinformationen soll in den kommenden Jahren stetig wachsen", erläutert Boris Klenk von GENUI. Maßgebliche Treiber dieser Entwicklung sind das wachsende Datenvolumen sowie die zunehmenden gesetzlichen Anforderungen an die Datenarchivierung. Das Management von kgs hilft seinen Kunden somit täglich dabei, immer stärker werdende Compliance Anforderungen effizient und ökologisch sinnvoll zu erfüllen. "Dies macht kgs zu einem spannenden Unternehmen für uns", ergänzt Klenk.

Nach Abschluss der Transaktion wird der GENUI Unternehmer Klaus Weinmann Vorsitzender des Beirates von kgs. Weinmann hat die Cancom SE gegründet und langjährig geführt. Er verfügt somit über relevante Erfahrung bei der Skalierung von IT-Unternehmen. Bernd-Michael Rumpf, ehemals bei SAP für die Enterprise Seite verantwortlich, wird den Beirat ergänzen.



Das bestehende Managementteam wird die zukünftige Entwicklung von kgs im Rahmen eines fortgeführten Investments weiter steuern und vorantreiben.

Maxburg Beteiligungen III hatte sich 2018 eine Mehrheitsbeteiligung an kgs gesichert, die GENUI nun erwirbt. "Wir haben kgs in einer wachstumsstarken Phase in den vergangenen Jahren begleitet", sagt Moritz Greve, Partner bei Maxburg. "Nun freuen wir uns, dass kgs die Entwicklung mit der Unterstützung von GENUI konsequent fortsetzen kann." Über ein Co-Investment durch Maxburg Beteiligungen IV wird das Engagement seitens Maxburg fortgeführt.



Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. GENUI wurde bei dieser Transaktion von POELLATH, KPMG, Lincoln, HSF, Eccelerate und ERM beraten, während Stephens, Willkie Farr & Gallagher sowie KNPZ als Berater für Maxburg tätig waren.



Über kgs



Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software migriert und archiviert. Unter dem Brand "tia" - the intelligent archive - vereint der Archivhersteller seit 2020 alle kgs Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloudtechnologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. Seit 2005 zertifiziert kgs für die SAP weltweit ArchiveLink und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions Partner. Darüber hinaus wurde die tia CMIS Schnittstelle 2022 von SAP als erste im Markt offiziell zertifiziert.

Über Maxburg



Maxburg ist eine auf den deutschsprachigen Raum fokussierte Investmentmanagement-Gesellschaft, die sich auf langfristig angelegte Unternehmensbeteiligungen mit dem Ziel dauerhafter und nachhaltiger Wertsteigerung konzentriert. Auf der Basis von mehreren Fonds investiert Maxburg aktiv über die gesamte Bandbreite der Kapitalstruktur - von Eigenkapital bis hin zu eigenkapitalnahen Finanzierungsoptionen wie Mezzanine und Mezzanine-ähnlichen Beteiligungsformen.



Über GENUI



GENUI ist ein von renommierten Unternehmern und Investoren gegründetes Unternehmen, das an "Gutes Unternehmertum" glaubt. GENUI geht Engagements in Unternehmen mit dem Ziel ein, nachhaltiges Wachstum und sozialen Wert zu schaffen. Die Unternehmen erhalten eine professionelle Führung, indem sie Zugang zu Unternehmern mit relevanter Erfahrung und en entsprechenden Netzwerken erhalten.



Pressekontakt:



Stephan Clausen

K E T A N O Gesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit



Fon (0)30 28 48 48 15

Fax (0)30 28 48 48 17

Mobil(0)171 701 71 71



mailto:clausen@ketano.de

mailto:clausen@ketano.info (secure e-mail)

http://www.ketano.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159462/5651166 OTS: GENUI GmbH