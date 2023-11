BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re nach Quartalszahlen von 400 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es falle ihm schwer, negative Aspekte bei der aktuellen operativen Entwicklung und dem Ausblick des Rückversicherers zu finden, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren habe sich bereits auf die Frage verlagert, was die Münchener angesichts ihrer wachsenden Ertragskraft im Geschäftsjahr 2024 verdienen werden./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 17:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 375,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tryfonas Spyrou

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 435

Kursziel alt: 400

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m