EUR/USD gewinnt an Stärke – erhöhte Chancen für Long-Trades

Aus charttechnischer Sicht hatte das nun deutliche Konsequenzen. Im Börsenbrief „ Target-Trend-Spezial “ war gestern früh in der regelmäßigen EUR/USD-Analyse bereits zu lesen, dass der EUR/USD seine Kurserholung nun eindeutig beschleunigt hat. Und weiter: „ Inzwischen wurden 50 % der vorherigen Abwärtsbewegung aufgeholt. Damit befindet sich der Wechselkurs nun zumindest schon in einer normalen Gegenbewegung. “ Siehe dazu auch die grauen Fibonacci-Retracements im Chart oben.

Der Grund für diese Marktreaktion ist, dass durch den nachlassenden Inflationsdruck in den USA eine weitere Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank (Fed) unwahrscheinlicher und eine frühere Leitzinssenkung wahrscheinlicher geworden ist. Bei sinkenden Leitzinsen würde sich die Zinsdifferenz zum Euroraum reduzieren. Der Euro würde somit gegenüber dem US-Dollar attraktiver. Und da an der Börse die Zukunft gehandelt wird, haben die Anleger dies durch einen stärkeren Euro bzw. einen schwächeren Dollar eingepreist – der EUR/USD-Wechselkurs legte daher zu.

Die US-Verbraucherpreisdaten haben am Dienstag dieser Woche nicht nur an den Aktienmärkten für deutliche Kurssprünge gesorgt, sondern auch am Devisenmarkt. Der EUR/USD schoss kräftig nach oben (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart), brach dabei dynamisch aus seinem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal aus und kehrte in seinen längerfristigen Aufwärtstrendkanal zurück.

