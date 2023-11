Wirtschaft Dax startet freundlich - fast alle Werte legen zu

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.880 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Fast alle Werte legten zu, am stärksten Siemens Energy, Sartorius und Fresenius. Verluste gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Infineon und Airbus. "Der Dax wird heute wohl die dritte Woche in Serie im Plus abschließen", sagte Thomas Altmann von QC Partners.