Baubranche in Aufruhr gegen neue bürokratische Auflagen - Neuer Gefahrtarif der BG BAU führt zu Kostenexplosion und bedroht Baufirmen und Arbeitsplätze

Berlin (ots) - Spitzenverbände für Hausfertigbau (BDF) und Holzfertigbau (DHV)

kämpfen gegen Kostenexplosion durch Tarif-Umgruppierung - Fast 100 Unternehmen

fechten den Beschluss juristisch an



Die beiden Dachverbände für den Hausfertigbau BDF und DHV proben einen

nationalen Aufstand. Grund: Ab dem 1. Januar 2024 droht eine für viele kleine

und mittelständische Fertighausbauer Existenz gefährdende Beitragserhöhung. Die

Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau) und das Bundesamt für Soziale Sicherung ( BAS

) wollen eine neue Eingruppierung verschiedener Berufsgruppen in neue

Gefahrtarife vornehmen. Mitarbeiter von Fertigbau-Unternehmen und

Holzfertigbaufirmen sollen in die gleiche Tarifgruppe kommen wie Zimmereien und

Dachdeckereien, deren Mitarbeiter ein deutliches höheres Unfallrisiko auf den

Baustellen haben und deshalb wesentlich teurer versichert werden. Das bedeutet

etwa 1000 Euro pro Jahr und Mitarbeiter an Mehrkosten für die

Fertigbau-Betriebe. Viele können das nicht leisten. Es drohen Massenentlassungen

von Fachpersonal in einer Branche, die in Zeiten mangelnden Wohnraums überaus

wichtig ist. Insolvenzen in großem Maßstab sind nicht auszuschließen - und der

Traum vom eigenen Haus rückt wegen steigender Baukosten für sehr viele Menschen

in unerreichbare Ferne.