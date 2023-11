Statistisches Bundesamt verleiht Wissenschaftspreis 2023

WIESBADEN (ots) -



- Ausgezeichnete Dissertation: "Small Area Estimation under Limited Auxiliary

Population Data Dealing with Model Violations and their Economic Applications"

- Prämierte Masterarbeit: "Frauen in der lokalen Politik und kommunale

Wahlbeteiligung"



Das Statistische Bundesamt hat am 16. November 2023 zwei herausragende

wissenschaftliche Arbeiten mit Förderpreisen ausgezeichnet. Mit dem

Wissenschaftspreis "Statistical Science for the Society" werden jährlich

Nachwuchskräfte ausgezeichnet, deren Forschung Methodenprobleme mit einem engen

Bezug zum Aufgabenspektrum der amtlichen Statistik behandelt oder empirische

Fragestellungen unter intensiver Nutzung von Daten beantwortet.