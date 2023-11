DAX - Aufwärtstrend setzt sich weiter fort

Der 10er-EMA notiert aktuell bei 15.423 Punkten, Korrekturen im laufenden Aufwärtstrend sollten im Bereich um den 10er-EMA auslaufen. Zu beachten ist zudem, dass der DAX über die Ichimoku-Wolke angestiegen ist und damit ein weiteres Long-Signal generiert hat. Langfristig ist nun mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, solange die Ichimoku-Wolke nicht mehr verteidigt werden kann.

Am heutigen Donnerstag stehen erst am Nachmittag wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. So wird um 14:30 Uhr der Philadelphia-Fed-Index für November publiziert. Zudem werden um 14:30 Uhr US-Arbeitsmarktdaten erwartet. Um 15:15 Uhr folgt die US-Industrieproduktion für Oktober mit der Kapazitätsauslastung. Bei den Einzelaktien berichten heute CTS Eventim, Macy’s, Siemens, Walmart, Williams-Sonoma, Applied Materials und Gap ihre Zahlen zum Quartal.