GOLDMAN SACHS stuft RENAULT SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie überarbeitete Analyst George Galliers seine Schätzungen für die Autobauer in der Nachlese der jüngsten Berichtssaison, die für die europäischen Hersteller schwer gewesen sei. Bei Renault arbeitete er die Nissan-Ergebnisse ein. Zudem ist er mit Blick auf die Preise für 2024 und danach nun etwas zurückhaltender./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 05:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 35,10EUR gehandelt.



