DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mit Blick auf den Absatz 2024 habe das Management einen vorsichtigen Ton angeschlagen, zumindest für das erste Halbjahr, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alles in allem habe die Veranstaltung des Aromenherstellers ihre Prognosen für das kommende Jahr untermauert./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 07:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 98,26EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m