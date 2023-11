FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Halbleitersektor können dem anhaltend guten Marktumfeld am Freitag nicht folgen. Während der Dax seine jüngste Rally mit einem Anstieg um 0,6 Prozent fortsetzte, lagen die Aktien von Infineon mit einem Abschlag von 0,9 Prozent im deutschen Leitindex hinten. In Paris konnten die Papiere von STMicroelectronics im steigenden Gesamtmarkt ebenfalls nicht mithalten, indem sie nur knapp mit 0,2 Prozent im Plus lagen.

Negative Nachrichten aus der Tech-Branche kamen aus den USA und Fernost. In New York zeichnet sich bei den Papieren von Applied Materials vorbörslich ein Kursrutsch um 7,7 Prozent ab - nicht wegen der vorgelegten Zahlen, die Händlern zufolge eigentlich die Erwartungen übertrafen, sondern einem Medienbericht. Demnach soll es in den USA Ermittlungen gegen den Chipkonzern wegen der angeblichen Verletzung von Exportbeschränkungen nach China geben.