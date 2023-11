GENUI erwirbt Mehrheitsbeteiligung an KGS Software GmbH von Maxburg

Neu-Isenburg/Hamburg/München (ots) - Die Investmentgesellschaften GENUI und

Maxburg sowie die KGS Software GmbH, ein führender Spezialist für die digitale

Archivierung von Daten und Dokumenten, geben bekannt, dass GENUI die Mehrheit an

kgs erwirbt.



kgs ermöglicht seinen Kunden, Daten und Dokumente aus SAP und anderen führenden

Applikationen zu migrieren und autonom zu archivieren. Unter der Brand "tia®" -

the intelligent archive - vereint kgs alle Produktmodule zu einer gemeinsamen

Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. kgs ist globaler SAP Value Added

Solutions Partner und hat in 2022 als erstes Unternehmen im Markt eine

offizielle Zertifizierung von SAP für ihre CMIS Schnittstelle erhalten. Aktuell

bietet kgs seinen Kunden das neue, cloud-native Produkt "tia® core" an.