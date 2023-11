BERLIN (dpa-AFX) - Die Mittel für das Bafög werden im kommenden Jahr um 150 Millionen Euro erhöht. Das teilte das Bundesbildungsministerium am Freitag in Berlin nach der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages mit. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) kündigte weitere "strukturelle und finanzielle" Verbesserungen beim Bafög zum nächsten Wintersemester an. "Davon werden viele junge Menschen profitieren", sagte sie.

Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel strukturelle Reformen vereinbart, um das Bafög unabhängiger vom Elterneinkommen zu machen und durch höhere Freibeträge den Empfängerkreis auszuweiten.