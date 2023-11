KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung für Biomethanproduktion

Frankfurt am Main (ots) -



- DWS und MEAG erwerben Weltec Holding

- Deutliche Steigerung der Biomethanproduktion geplant



Die KfW IPEX-Bank hat sich als Teil eines internationalen Bankenkonsortiums an

der Finanzierung des Erwerbs der Weltec Holding GmbH ("Weltec") durch DWS und

MEAG beteiligt. Sie tut dies der KfW-Strategie folgend, um die Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft zu begleiten.



Weltec ist einer der führenden Hersteller von Biogas und Biomethan in

Deutschland. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit fünf Biomethan- und

vier Biogasanlagen in ganz Deutschland und plant, unter der Eigentümerschaft von

DWS und MEAG in eine deutliche Steigerung der Biomethanproduktion in seinem

gesamten Portfolio zu investieren. Diese Investitionen umfassen die Aufrüstung

der vier Biogasanlagen zur Erzeugung von Biomethan, die Umstellung des

Rohstoffmixes der Anlagen auf nachhaltige, abfallbasierte Quellen in

Übereinstimmung mit den besten Praktiken der Kreislaufwirtschaft und die

Installation von CO2-Verflüssigungstechnologien, um die CO2-Bilanz weiter zu

reduzieren.