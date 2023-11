Kurz nach Kriegsausbruch überwand die Rheinmetall-Aktie ihren Widerstand um 93,80 Euro und ging vorläufig auf das Niveau von 225,90 Euro steil. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer zurück auf 140,46 Euro folgte schließlich die zweite Kaufwelle und brachte Verlaufshochs von 281,30 Euro bis April dieses Jahres hervor. Seither konsolidiert die Aktie in diesem Bereich grob seitwärts, konnte allerdings in den vergangenen Tagen ein frisches, wenn auch knappes Rekordhoch bei 284,50 Euro markieren. Grund zu der Annahme einer bevorstehenden Trendwende bietet ausgerechnet die Kursentwicklung seit Mitte Oktober, die sich in einem aufwärts gerichteten Keil abspielt. Solche Kursmuster treten häufig am Ende einer Bewegung auf und beenden diese in der Regel. Zusammen mit dem Verlaufshoch aus April dieses Jahres könnte sich demnach ein mittelfristiges Doppelhoch durchsetzen und das Papier auf Talfahrt schicken.

Auflösung zur Unterseite erwartet