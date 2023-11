UBS stuft K+S auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Düngerkonzerns habe eine Nachfrageerholung in Europa hervorgehoben, schrieb Analystin Priyanka Patel in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Preisgestaltung dürften aber dennoch keine Änderungen nach oben hin möglich sein. Sie sieht nach wie vor Risiken für die Ergebnisse 2024 und für den freien Barmittelzufluss./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 19:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 19:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 14,82EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Priyanka Patel

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m