Bloomberg berichtete diese Woche, dass Starlink bereits Ende 2024 per IPO ausgegliedert werden könnte, um von der starken Nachfrage nach Kommunikation über den Weltraum zu profitieren. Um sich darauf vorzubereiten, habe SpaceX die Vermögenswerte der Satelliteneinheit in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft verlagert, die schließlich im Rahmen des Börsengangs ausgegliedert würde, sagte eine der Personen, die nicht genannt werden wollte. Es wurden noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen und es sei möglich, dass SpaceX die Einheit behalte. Der Börsengang könnte sich auch bis 2025 verzögern, so die Personen weiter. Bereits am Mittwoch dementierte SpaceX-CEO Elon Musk dies und antwortete auf einen Tweet zu diesem Bericht mit "falsch".

In letzter Zeit gab es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Börsengang von Starlink. So erklärte der milliardenschwere Investor Ron Baron – Gründer, CEO und Portfoliomanager von Baron Capital – gegenüber CNBC, dass er davon ausgehe, dass ein Börsengang von Starlink um das Jahr 2027 herum stattfinden könnte, wobei SpaceX zu diesem Zeitpunkt etwa 250 bis 300 Milliarden US-Dollar wert sein werde.

Tim Farrar, Präsident von TMF-Associates, einem Beratungs- und Forschungsunternehmen für Satellitenkommunikation, sagte gegenüber MarketWatch, dass ein Starlink-Börsengang "eher früher als später" kommen könnte. "Ich wäre überrascht, wenn es erst 2027 wäre", so Farrar. Er merkte an, dass es noch zu früh sei, um zu sagen, ob es schon 2025 sein könnte. "Es wird von der Leistung in den kommenden Monaten abhängen."

Starlink hat für das Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar gemeldet, gegenüber 222 Millionen US-Dollar im Vorjahr, wie das Wall Street Journal im September unter Berufung auf geprüfte Unterlagen berichtete. Zu diesem Zeitpunkt hatte SpaceX dem Bericht zufolge eine Bewertung von rund 150 Milliarden US-Dollar.

Anfang des Monats twitterte Musk, dass Starlink den Break-even-Cashflow erreicht habe, und wies darauf hin, dass es auch einen Großteil aller aktiven Satelliten ausmache. Musk fügte hinzu, dass Starlink bis zum nächsten Jahr die Mehrheit aller Satelliten kumulativ von der Erde aus gestartet haben werde.

Starlink ist wahrscheinlich das profitabelste Segment von SpaceX, mit einem erwarteten Umsatz von fast 15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, so ein weiterer Bloomberg-Bericht. Die Investmentbank Rainmaker Securities bewertet das private Raumfahrtunternehmen mit 163,6 Milliarden US-Dollar. Laut Justus Parmar, Gründer und CEO der Risikokapitalfirma Fortuna Investments, warte Musk "auf ein gewisses Maß an Stabilität oder Vorhersehbarkeit bei den Einnahmen". Wenn der Börsengang stattfinde, werde er "ein extrem starker Katalysator für alles sein, was mit der Raumfahrt zu tun hat", so Parmar weiter.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion