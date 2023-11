JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 118,1EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Analyst James Gordon verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Zulassung von Truqap in einer Medikamentenkombination zur Behandlung von Brustkrebs durch die US-Arzneimittelbehörde FDA. Das könne zu einem Spitzenumsatz von etwa einer Milliarde US-Dollar führen./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 08:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 08:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer