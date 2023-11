Er erklärt in einem CNBC-Interview, dass Alphabet, im Gegensatz zu Meta oder Amazon, eine engere Spanne bei Erträgen und freiem Cashflow aufweise. Zudem merkt er an, dass Alphabet das Personalwachstum verlangsamt, was auf eine zunehmende Disziplin im Unternehmen hindeute – jedoch langsamer als bei vergleichbaren Tech-Giganten aus der "Magnificent-Seven-Garde".

Beim Einstieg in den Bereich der künstlichen Intelligenz, mit Tools wie Bard, nehme Alphabet ein vorsichtigeres Tempo ein. Nowak betont, dass Produkte wie Gemini, die große Sprachmodelle nutzen, erst im Jahr 2024 marktverändernd wirken könnten. Gemini, das Suchdaten von Alphabet und YouTube integriert, könnte laut Nowak ein "Game Changer" sein, indem es neue Möglichkeiten für generative KI-Assistenten eröffnet. Dies könnte zu einer schnelleren Verlagerung der Ausgaben ins Internet und zu einem schnelleren Wachstum der Online-Werbung führen.