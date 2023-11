Die hohen Preise im September waren auf das verknappte Angebot seitens OPEC-Staaten zurückzuführen, vor allem von Saudi-Arabien und Russland. Der Preisverfall der vergangenen Wochen hat hingegen vielfältige Gründe. Die seit August ansteigenden Ölvorräte in den USA mildern den Nachfragedruck. Außerdem hat sich zumindest vorläufig die Sorge unter Anlegern gelegt, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas weiter ausbreiten und so das Ölangebot in der Region bedrohen könnte. Hinzu kommt die sinkende Nachfrage aus China, dem mit Abstand größten Importeur von Rohöl auf der Welt. Und nicht zuletzt weist die steigende US-Arbeitslosigkeit auf eine schwächelnde Konjunktur hin, sodass Marktexperten weiterhin mit einer moderaten Nachfrage aus den USA rechnen.

Tipp aus der Redaktion: Einem Sektor, dem Anleger Aufmerksamkeit schenken sollten, ist der Tech-Bereich. Die KI-Revolution ist in vollem Gange und ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. In diesem kostenlosen neuen Report zeigen wir fünf Top-Aktien, die unbedingt auf Ihre Watchlist müssen!

Preise könnten auch wieder steigen

Die jüngsten Entwicklungen wirken sich auch auf aktuelle Prognosen aus: Laut Bloomberg erwarten die Analysten der Internationalen Energieagentur (IEA) mittlerweile niedrigere Rohölpreise für das aktuelle Quartal als bisher angenommen. Eine vollständige Entwarnung für die Zukunft ist das jedoch keineswegs: Analysten der Investmentbank Goldman Sachs erwarten, dass die OPEC-Staaten durch ihre Angebotsverknappungen den Ölpreis auch im nächsten Jahr zwischen 80 und 100 US-Dollar halten werden. Deren nächstes Treffen findet am 26. November in Wien statt. Die seit Wochen fallenden Preise könnten die Mitgliedsstaaten durchaus dazu veranlassen, ihre Förderquoten so anzupassen, dass der Preis für das schwarze Gold wieder in die Höhe steigt.

(mo) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion